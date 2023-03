Via le scritte vandaliche da piazza Indipendenza

Le idropulitrici sono tornate in azione per eliminare tutte le scritte, realizzate dai vandali, che deturpavano le mura di piazza Indipendenza nel centro storico di Grosseto. L’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi ha supervisionato la pulizia dell’area che è avvenuta proprio ieri mattina. "Ci siamo prontamente mobilitati per intervenire sulla zona in questione – ha commentato l’assessore Ginanneschi –. Con la possibilità che i giovani hanno oggi per comunicare ed esprimersi, il gesto di imbrattare muri è puro spregio e non ha niente di comunicativo, né tanto meno di artistico, se mai qualcuno lo avesse pensato. Ci auguriamo che episodi di questo tipo non si ripetano più, nel rispetto degli altri e dei luoghi in cui tutti noi viviamo". Notizia per altro già diffusa nei giorni scorsi, i vandali sono già stati identificati dalla Polizia municipale dopo essere stati ripresi dalle telecamere della videosorveglianza.