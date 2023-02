Via delle Città Etrusche Stabiliti i contributi per la gestione associata

Ormai la storia mineraria del territorio fa parte di un tessuto turistico da non sottovalutare. E non a caso tre anni fa il Comune ha approvato lo schema della convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di definizione e organizzazione dell’offerta turistica di qualità collegata alla realizzazione del prodotto turistico omogeneo denominato "Itinerario Culturale Via delle Città Etrusche". Una convenzione sottoscritta dai sindaci degli 8 Comuni partecipanti alla gestione associata vale a dire Castiglione, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo, Montieri, Roccastrada e Scarlino ed il Comune di Roccastrada è stato individuato come capofila del progetto.

La convenzione prevede che i costi di funzionamento della gestione associata, siano ripartiti tra i Comuni partecipanti tramite una quota fissa per ogni comune pari al 30% e una quota variabile pari al 70% suddivisi per il numero di chilometri di sentieri presenti sul proprio territorio comunale. Per Gavorrano, quindi, arriva un impegno economico che si aggira sui 500 euro relativamente agli anni 2021-2022 e e circa 1.600 euro relativamente agli anni 2023-2029, da trasferirsi all’Ente capofila. Ma da i Roccastrada fanno sapere che per il 2021 sono state svolte attività in misura ridotta e che pertanto non saranno richieste le somme preventivate ma per l’anno successivo, visto che le attività previste dalla Convenzione sono state regolarmente svolte, il tesoriere comunale deve versare le quote spettanti.

Roberto Pieralli