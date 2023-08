‘Via delle Città Etrusche’ Lavori alla segnaletica

Lavori in corso nei boschi di Massa Marittima. Nelle settimane scorse sono infatti comparse sul territorio, la segnaletica della "Via delle Città Etrusche", pannelli informativi e frecce direzionali di varie dimensioni. Lavori per la realizzazione del tracciato, avviati ai primi di maggio, sono ancora in corso e verosimilmente si completeranno entro il prossimo mese di settembre. Per questo ci sono ancora alcuni tratti non percorribili.

"Alla luce di questo fatto – afferma il Comune massetano – si invitano gli escursionisti a non percorrere gli itinerari, a meno che questi non facciano parte di percorsi conosciuti che già frequentano abitualmente. Per conoscere l’avanzamento dei lavori e la percorribilità in tempo reale: https:parcocollinemetallifere.itcammino-via-delle....

Per ulteriori informazioni: [email protected], oppure telefonare al numero 0564 561222".