"Via delle Città Etrusche", ci siamo Bai: "Risposta seria al turismo"

Sarà presto realtà l’Itinerario Culturale "Via delle Città Etrusche", che ha visto impegnati il Parco Nazionale delle Colline Metallifere e i Comuni dell’ambito. Il progetto ha lo scopo di riattivare antichi percorsi storici, mettendo in comunicazione le antiche città etrusche di Roselle, Vetulonia, Populonia e Volterra e di collegare questo territorio non solo con il resto degli itinerari culturali della Regione Toscana ma con le grandi direttrici che collegano Roma e l’Europa. Il progetto, del costo complessivo di 100mila euro, è finanziato per 80mila euro con risorse della Regione Toscana e per 20mila euro con risorse del Parco Nazionale delle Colline Metallifere. Si tratta di un tracciato che potrà essere percorso a piedi e che mira a sviluppare un turismo "lento", rispettoso delle caratteristiche del nostro territorio. Il percorso sul quale si sviluppa il tracciato, transita prevalentemente su viabilità comunale o vicinale di uso pubblico; in alcuni casi attraversa o lambisce proprietà private per le quali il Comune ha dovuto richiedere una liberatoria ai proprietari dei terreni. La stampa della cartellonistica è in dirittura di arrivo e nei prossimi giorni l’impresa incaricata dei lavori comincerà con l’installazione nei punti strategici del tracciato. Congiuntamente alla messa in opera della cartellonistica, verranno eseguiti sul tracciato quei piccoli interventi di manutenzione e livellamento della sede del sentiero, lo sfalcio della vegetazione e tutte le opere necessarie per consentire a coloro che vorranno affrontare il cammino, di poterlo percorrere in sicurezza. "Siamo molto soddisfatti e la nostra volontà è quella di poter concludere i lavori prima della stagione estiva – dichiara Lidia Bai presidente del Parco Nazionale delle Colline metallifere – perché si tratta di dare una risposta alla richiesta di turismo lento nel nostro territorio".