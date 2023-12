"Via Del Rosso esca dalla Ztl"

"La Ztl va rivista, almeno in alcune zone del centro storico.Via Del Rosso va riaperta". E’ quanto sostengono i rappresentanti del Raggruppamento politico autonomo della Costa d’Argento che hanno scritto al sindaco Andrea Casamenti e a tutti i consiglieri comunali.

"A seguito delle segnalazioni di numerosi cittadini, chiediamo di esaminare la possibilità di voler rivedere la viabilità nel centro storico di Orbetello, in riferimento alla zona a traffico limitato.la In particolare di voler escludere dal compendio della Ztl via Del Rosso, strada che è sempre stata considerata (ed utilizzata) come via di transito e per questo non ha molto in comune con le altre vie inserite (giustamente) all’interno della Ztl. Occorrre dunque riaprire al transito via Del Rosso e invertirne il senso di marcia con direzione piazza del Popolo verso piazza Del Duomo".