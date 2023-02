Via degli Olmi Partono i lavori

Via degli Olmi si rifa il look. La giunta comunale ha approvato il progetto di riqualificazione della via centrale e gli uffici stanno procedendo con la gara per individuare la ditta che eseguirà i lavori. Si tratta della via a doppio senso che scende dalla rotatoria di ingresso al paese verso il centro storico. L’intervento prevede la riorganizzazione delle aiuole sul margine della carreggiata lato ufficio postale, in modo da avere lo spazio minimo per realizzare un percorso pedonale, superando le criticità legate alle dimensioni ridotte, alla pendenza della strada e alla posizione degli accessi alle abitazioni. "Con questo intervento – spiega Moreno Pomi, assessore comunale ai Lavori pubblici – andiamo pertanto a risolvere un problema oggettivo e a garantire un camminamento riservato esclusivamente ai pedoni e quindi più sicuro, oltre a riqualificare tutta la via per migliorarne la percorribilità e l’estetica".