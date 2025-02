"Via Ariosto è sempre più pericolosa. Ma dal Comune non arrivano risposte"

GAVORRANO "Sono trascorsi circa 12 mesi da quando lo scrivente gruppo consiliare presentò una mozione con la quale impegnava il sindaco Stefania Ulivieri ad avviare l’iter per modificare la percorribilità di via Ariosto nella frazione di Filare, da doppio senso di circolazione a senso unico". Iniziano così i Consiglieri Comunali Andrea Maule, Giacomo Signori, Chiara Vitagliano, Claudio Asuni e Andrea Bartolozzi. "Una ferma ed insistente richiesta del territorio per una strada stretta, ammalorata e a tratti anche pericolosa – aggiungono – Oggi è possibile percorrerla nel doppio senso di marcia, con oggettive criticità. La mozione verteva a suo tempo la conversione di quel tratto di strada in un senso unico, così da agevolarne il transito. Di concerto, l’intero Consiglio Comunale impegnava il sindaco Ulivieri ad addivenire ad una soluzione tanto richiesta ed attesa dai cittadini, che consentisse di rendere maggiormente sicura quella strada tanto discussa". Ad un anno dalla presentazione della mozione, proseguono i Consiglieri, "ed a sette mesi dalla sua unanime approvazione, ci troviamo quest’oggi costretti a tornare sull’argomento. Lo facciamo su sollecitazione dei cittadini, che ancora oggi vivono il disagio di quella via, e lo facciamo con una interrogazione, nella quale chiediamo al sindaco di illustrare al Consiglio tutto lo stato dell’arte. A che punto siamo con la modifica del senso di percorribilità di via Ariosto? Ancora oggi i cittadini lamentano gravi e pericolose criticità legate proprio a quel tratto viario tanto discusso. In attesa che il sindaco Ulivieri renda adeguatamente edotto il Consiglio Comunale, la esortiamo ad accelerare ogni procedura amministrativa".