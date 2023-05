Via Almirante arriva in Consiglio "Vivarelli Colonna ha cambiato perché è intervenuta la prefetta"

Continua a far rumore la vicenda dell’intitolazione di una via ad Almirante. Dopo la decisione del sindaco di portare in Consiglio la mozione sulla via, ora l’opposizione si scatena. "Non è stata una scelta dettata da una sua apertura democratica, ma dall’intervento della Prefettura che lunedì scorso ha chiesto chiarimenti sulla vicenda", commentano così Carlo De Martis, Giacomo Gori e Leonardo Culicchi. "Ricapitoliamo i fatti – spiega il capogruppo di Grosseto Città Aperta, Carlo De Martis –. Il 30 marzo il presidente del consiglio Fausto Turbanti, con un provvedimento senza precedenti, in aperta violazione della legge, ha comunicato a noi capigruppo di Pd, Grosseto Città Aperta e M5S che non avrebbe consentito la discussione della mozione. Una decisione del tutto politica, come rivendicato dal sindaco alla stampa, affermando che la nostra mozione sarebbe stata inammissibile perché sarebbe andata a ‘scontrarsi con una decisione chiara e inequivocabile dell’Amministrazione’. In altri termini, il Consiglio non potrebbe esprimere il proprio dissenso rispetto a una decisione assunta dalla Giunta. Il 31 marzo abbiamo formalizzato le nostre contestazioni e abbiamo sollecitato la calendarizzazione della mozione, preannunciando che in difetto saremmo stati costretti a rivolgerci alla Prefettura". "Non avendo ricevuto riscontri – spiega Giacomo Gori, capogruppo del movimento 5 stelle – il 18 aprile abbiamo inoltrato una nota alla Prefettura ed il 27 aprile siamo stati ricevuti dalla Prefetta a cui abbiamo esposto la questione e la sua gravità. Per questo lunedì scorso, la Prefettura è intervenuta per ricevere i necessari chiarimenti, ed il sindaco, come un bambino colto con le mani nella marmellata, anziché assumersi la responsabilità delle sue azioni ha nascosto la verità e ha raccontato ai cittadini l’ennesima bufala, spiegando che quel giorno si è svegliato particolarmente democratico ed ha deciso, bontà sua, di concedere al Consiglio comunale di discutere la mozione delle opposizioni. Una toppa tra l’altro peggiore del buco, perché nella sua visione padronale della cosa pubblica neppure si rende conto dell’abnormità che afferma, pretendendo di essere lui a decidere su cosa l’assemblea cittadina può o non può discutere". "È una vicenda triste e grottesca – dice Leonardo Culicchi, consigliere comunale del Pd – che fa solo del male alla nostra comunità e sulla quale tuttavia il sindaco e la sua maggioranza perseverano, sollevando ogni giorno una nuova provocazione per rivendicare una scelta divisiva e intollerabile come quella di rendere omaggio ad una figura, quella di Almirante, distintasi per il suo essere fascista e razzista, e di parificare antifascisti e fascisti, vittime e carnefici. Il 25 maggio la mozione con la quale chiediamo la revoca della ‘triplice intitolazione’ a via Almirante, via Berlinguer e via della Pacificazione nazionale approderà in Consiglio. Sarà l’occasione per il sindaco di dare prova concreta della sua recentissima conversione all’antifascismo".

Steven Santamaria