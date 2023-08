Via Almirante a Grosseto, Melio: “Totale mancanza di rispetto alla memoria storica del territorio”

Grosseto, 7 agosto 2023 - “Dopo vari episodi passati inammissibili, il sindaco di Grosseto ha permesso ancora una volta alla sua amministrazione di mancare totalmente di rispetto al suo territorio e alla memoria storica”. Il consigliere regionale Pd Iacopo Melio si scaglia, attraverso i suoi canali social, contro il primo cittadino grossetano Antonfrancesco Vivarelli Colonna: “Il Comune di Grosseto ha intitolato una strada a Giorgio Almirante, forse dimenticando un fatto tanto tragico quanto indegno accaduto proprio in quel territorio. Ma rinfreschiamo pure la memoria a quel burlone del Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna… Il 22 marzo 1944 a Maiano Lavacchio, piccola località nelle campagne tra Grosseto e Magliano, la Guardia Nazionale Repubblicana, insieme ad alcuni squadristi e gerarchi del fascio locale, rastrellò, processò sommariamente e fucilò undici ragazzi “disertori” per non aver accolto la chiamata alle armi della Rsi. E sapete chi firmò quel comunicato? Esatto, proprio Giorgio Almirante. Quel futuro Senatore che oggi Giorgia Meloni insiste a definire “grande uomo”».

Il 31 luglio scorso il consiglio comunale di Grosseto ha respinto la mozione di minoranza del centrosinistra (composto da Pd, Grosseto Città Aperta e Movimento 5 Stelle) contro la nascita dello snodo intitolato allo storico segretario e fondatore del Movimento Sociale Italiano. La scelta dell’amministrazione si rifà ad un progetto di viabilità che punta a intersecare la futura via Almirante con una speculare via Enrico Berlinguer, creando la cosiddetta via della “Pacificazione Nazionale”.

“Una pace per richiamare il rapporto di amicizia tra i due segretari di Pci e Msi”, dice il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Ma, naturalmente, la polemica divampa.