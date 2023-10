Via all’edizione 2023 di Gustatus. Oltre 100 espositori alla kermesse

Taglio del nastro per questa edizione 2023 di "Gustatus, I Sapori del Gusto", che ha aperto i battenti ieri, per proseguire sino a tutto il primo di novembre. Presenti la giunta comunale al completo guidato dal primo cittadino Andrea Casamenti, autorità provinciali civili e militari, il sindaco di Grosseto, Vivarelli Colonna e il deputato Marco Simiani. Prima dell’inaugurazione è stato suggestivo assistere alla sfilata del corteo storico di Orbetello. L’edizione 2023 di Gustatus conta oltre 100 espositori, collocati in piazza Cortesini, piazza della Repubblica, piazza del Porto, oltre alla via degli Artisti e via Gioberti. Allestito anche un parco con giochi per bambini in piazza Cortesini, giardini chiusi. Aperti tutti i bar e ristoranti della cittadina lagunare con menù speciali pensati per l’occasione.

Soddisfatti gli amministratori comunali e l’assessore al turismo, Maddalena Ottali, vera e propria artefice di questa edizione, che ha proposto ed organizzato l’evento insieme al Consorzio Welcome Maremma, che riunisce gli operatori di promozione e valorizzazione della nostra zona. Oggi il programma è ricco di iniziative. Come la manifestazione di pesca sportiva nella laguna di ponente. Sarà possibile visitare anche uno stand della Croce Rossa con l’esposizione dei nuovi mezzi ed un reparto di volo con droni. Sempre oggi è in programma anche un tour della zona in bicicletta a cura della Proloco. Di scena anche i Burattini del teatrino di carta e la passeggiata ornitologica a cura del Wwf.

E nel pomeriggio Orbetello ospita la seconda barchinata di Gustatus, a bordo delle tipiche barche lacustri. Dal lago al cielo, invece, con i Falconieri di Maremma. Ci saranno infine spettacoli ed eventi musicali, in serata, nelle piazze Duomo, del Popolo e Plebiscito, e saranno un po’ per tutti i gusti. Da visitare la via dei pittori e quella degli artigiani, per la riscoperta e la rinascita degli antichi mestieri di un tempo.

"Nel contesto di Gustatus ricordiamo poi l’ufficializzazione del programma del Carnevaletto da tre soldi" spiega Giorgio Stefanizzi, che partirà a gennaio. Prevista anche l’apertura di uno stand con prodotti esclusivamente provenienti dalla Sardegna e non mancheranno infine i banchi con i prodotti tipici dell’artigianato toscano.

Michele Casalini