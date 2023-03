Via al rifacimento della Panoramica Lavori a 7,7 chilometri di strada

Inizieranno lunedì i lavori di asfaltatura alla strada Panoramica, lato Porto Santo Stefano. Sarà di 7 chilometri e 700 metri il tratto interessato dalle operazioni, ovvero dalla scuola materna intitolata a Susanna Agnelli fino al bivio per località Cala Piccola. Il costo sarà di oltre un milione di euro, finanziati dalla Regione tramite la Provincia. Sarà quindi riasfaltata la strada e saranno sistemati i fossetti laterali, mentre saranno anche sostituiti alcuni guard rail, soprattutto nel tratto dell’ex discoteca la Strega del Mare. In previsione dell’inizio dei lavori è stata emessa un’ordinanza per l’istituzione temporanea del senso unico alternato, regolamentato con semaforo e con movieri. Soddisfatto dell’inizio dei lavori il primo cittadino Franco Borghini. "Il finanziamento la Provincia lo ha ottenuto dalla Regione grazie all’insistenza del sindaco – dice –. Importo, Iva compresa, di oltre un milione". Un intervento chiesto dal primo cittadino direttamente al presidente della Regione Eugenio Giani, visto lo stato di conservazione del manto stradale gravemente dissestato da buche e avvallamenti. "Ho fatto fare un giro della Panoramica a Giani – aveva detto in precedenza il sindaco – Dopodiché gli ho chiesto di occuparsene, perché la strada va sistemata. Abbiamo già asfaltato quella comunale in zona Fondoni, quindi vogliamo chiudere l’anello di Porto Santo Stefano con una strada che non sia così inguardabile. La strada ovviamente è in gestione alla Provincia, d’accordo con loro abbiamo convenuto di destinare questo milione di euro per la sistemazione". Un intervento necessario visto lo stato di conservazione del manto stradale, arrivato ad un punto in cui può essere anche pericoloso, soprattutto per i mezzi a due ruote.

Andrea Capitani