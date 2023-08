Via al Palio delle Contrade I preparativi per la corsa

Il cammino verso il Palio delle Contrade dell’otto settembre è iniziato. In realtà il Palio è un appuntamento che si costruisce nei 365 giorni dell’anno ma le ultime settimane che anticipano la corsa sono quelle più intense, sia per le quattro contrade chiamate a tessere rapporti e organizzare eventi che per l’amministrazione comunale. Intanto molti contradaioli di Castel del Piano nei giorni scorsi hanno vissuto la città di Siena recandosi chi alle prove e chi al Palio dell’Assunta e sono tornati a casa con un bagaglio di esperienze e stimoli sicuramente ricco. Oggi, sempre per i contradaioli e gli amanti dei cavalli, l’appuntamento è a Piancastagnaio (versante senese dell’Amiata) con il Palio delle Contrade che per la prima volta si correrà nella nuova pista. Tornando invece alla carriera di Castel del Piano l’amministrazione comunale fa sapere che da lunedì inizieranno i lavori per l’allestimento della pista (Piazza Garibaldi). "Da inizio della prossima settimana inizieranno i lavori in piazza Garibaldi – commenta il sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini –. Quindi si partirà con il montaggio delle staccionate per poi arrivare alle tribune e infine, qualche giorno prima delle prove, sarà posizionata la terra su piazza". Sempre lunedì dovrebbero aprire le iscrizioni dei cavalli alle batterie di selezione per il Palio. "La speranza – prosegue - che si possa organizzare batterie con cavalli di buon livello, in grado di apportare qualità ai quattro giri di piazza Garibaldi". In passato erano state segnalati alcuni aspetti da migliorare, quest’anno l’amministrazione è intervenuta. "Posizioneremo nuovi materassi di protezione – spiega Bartalini -, sono molti gli interventi da fare e sono anche costosi, l’amministrazione comunale procede gradualmente, cercando di intervenire secondo le proprie capacità economiche e andando per priorità". È a lavoro anche l’artista incaricato a dipingere il Palio delle Contrade 2023. Si tratta Sara Ferrucci, pittrice locale, insegnante della scuola di Montenero d’Orcia. "A Castel del Piano alterniamo -conclude Bartalini – un anno il drappellone viene realizzato da un artista esterno alla comunità e un anno da un artista locale. Il bozzetto presentato da Ferrucci ha colpito positivamente la commissione ed è stata incaricata di dipingere il Palio 2023".

Nicola Ciuffoletti