Via al Film Festival. Capalbio al centro degli incontri sul grande cinema

Via alla nuova edizione di Capalbio Film Festival. Da oggi al 17 settembre, con la direzione artistica di Steve Della Casa e Daniele Orazi, la Piccola Atene respirerà aria di cinema, arte e sostenibilità ambientale con un ricco programma di incontri, proiezioni con registi, sceneggiatori, autori e interpreti, animando per quattro giorni la cittadina della Maremma toscana. Madrina della kermesse, assieme ai tanti ospiti presenti, sarà Margherita Buy. Il vasto programma parte questa sera alle 19 con Claudia Gerini, Francesca Inaudi e lo sceneggiatore Paolo Costella che presenteranno "L’ordine del tempo" di Liliana Cavani, Leone d’oro alla Carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. Un film tratto dal saggio di Carlo Rovelli già in anteprima a Venezia. A salutare il pubblico del festival la madrina Margherita Buy con i direttori artistici Steve Della Casa e Daniele Orazi. A dialogare sul palco con le interpreti del film Steve della Casa e Stefania Ulivi. Alle 22 sarà poi presentato Come pecore in mezzo ai lupi di Lyda Patitucci, che incontrerà il pubblico in sala. La manifestazione, promossa e organizzata da Fondazione Capalbio con il sostegno del Comune di Capalbio e con il Patrocinio di Regione Toscana, vede come location il Cinema Tirreno di Borgo Carige per le proiezioni e gli incontri e la Galleria Il Frantoio di Capalbio, che ospiterà la mostra Landscape Experience. Connessioni tra arte e paesaggio degli artisti Antonio Barbieri, Matteo Sanna e Vincenzo Marsiglia, quest’ultimo, ideatore e disegnatore dell’immagine ufficiale del festival e responsabile dell’allestimento del Cinema Tirreno di Borgo Carige. "È una grande soddisfazione – commenta Gianfranco Chelini, sindaco del Comune di Capalbio – quella di poter ospitare una rassegna così importante e ricca di appuntamenti. Sarà una quattro giorni caratterizzata da ospiti e pellicole di rilievo nazionale e internazionale, con un grande coinvolgimento da parte del territorio capalbiese e della sua gente. Ringraziando tutti coloro che hanno collaborato, a iniziare dalla Fondazione Capalbio, alla realizzazione del Capalbio Film Festival, ci auguriamo di poter proseguire con entusiasmo e professionalità anche nei prossimi anni".