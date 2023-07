Via al comitato di Porto Ercole Martedì la prima riunione

Via al comitato di Porto Ercole. Lo aveva annunciato in campagna elettorale il sindaco Arturo Cerulli: nel paese argentarino il primo cittadino ha sempre sostenuto di voler costituire una sosta di commissione allargata, una consulta aperta a tutti gli interessati per gestire le problematiche, le idee, le iniziative e tutte le proposte per quel che riguarda il centro abitato portoercolese e le sue zone limitrofe. Il primo cittadino ha così convocato una prima riunione per la costituzione del comitato, che si terrà martedì 11 alle 19 alle ex scuole elementari di Porto Ercole, per la precisione nei locali che vengono gestiti dall’associazione il Girotondo. E invita tutti i portoercolesi a partecipare. "Sarà una riunione pubblica per indire il comitato di Porto Ercole – sottolinea Cerulli – di cui abbiamo parlato anche in campagna elettorale. Tutti possono partecipare: ne faranno parte i consiglieri comunali, i cittadini, le associazioni. Sarà insomma un punto di riferimento e di ascolto ufficiale per Porto Ercole. In seguito decideremo, anche in base alle adesioni, se sarà un comitato a numero chiuso o aperto. Il comitato servirà anche per prendere importanti decisioni, ad esempio se il paese dovrà restare aperto al traffico o se andrà chiuso, oltre a tutti gli argomenti che riguardano la vita del paese".

Il comitato di Porto Ercole conferirà poi direttamente con l’amministrazione comunale, già composta dal vicesindaco portoercolese (Michele Lubrano) come a suo tempo nelle intenzioni della maggioranza, la quale in consiglio comunale ha anche un suo gruppo chiamato Civico 23 Porto Ercole.