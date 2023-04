"Vi ammazzo tutti" Aggressione di notte a medico e infermiere

E’ stata una notte di "ordinaria follia" quella che si è respirata al distretto sanitario di Follonica. Ancora una volta, infatti, i sanitari (medici e infermieri) hanno rischiato e parecchio la loro incolumità fisica per una persona che è andata molto fuori dalle righe. Sono tre i sanitari che alla fine hanno rischiato di essere picchiati da una persona. Tre donne, due infermiere (una sotto shock è stata anche ricoverata)e un medico di turno, l’altra notte al punto di primo soccorso di Follonica hanno dunque vissuto l’incubo peggiore. Quello di venire aggrediti durante il turno di lavoro. Era passata da poco l’una di notte quando qualcuno ha suonato il campanello chiedendo di entrare. A chiedere soccorso era un uomo di circa 29 anni con il volto parzialmente tumefatto dopo essere stato aggredito in via Leopardi. Si capiva che aveva avuto poco prima una colluttazione con qualcuno, oppure era stato aggredito. Era accompagnato dalla madre, anche lei in forte stato di agitazione. Il 29enne è entrato nel punto di primo soccorso urlando e sbraitando. Urlava che avrebbe voluto ammazzare chi poco prima lo aveva picchiato e la sua rabbia stava crescendo minuto dopo minuto. Anche la madre ha iniziato a gridare: "Se non lo visitate vi ammazzo" avrebbe detto ai sanitari facendo "alzare" ancora di più il nervosismo nella sala. Le infermiere e la dottoressa si sono messe subito al lavoro. Ma l’uomo ha iniziato a inveire contro di loro visto che quando lo toccavano sentiva dolore per le ferite riportate: "Vi ammazzo" avrebbe urlato. La situazione è risultata sempre più insostenibile tra battute sessiste e minacce e allora i sanitari hanno deciso, per non rischiare oltremodo, di avvertire i carabinieri insieme a un’ambulanza che sarebbe servita per il trasporto dell’uomo al Misericordia di Grosseto. Lui, però, ha rifiutato, preferendo andare in auto. Non si esclude che si tratti dello stesso uomo che, solo un paio di giorni fa, ha aggredito due operatori del 118 intervenuti in un’abitazione dopo la chiamata della compagna, precedentemente picchiata. L’uomo aveva anche ferito un operatore del 118. E sostegno al personale sanitario arriva anche dal sindaco Benini. "Questo fatto si inserisce in una situazione di grave difficoltà del personale – afferma il sindaco – per questo da tempo abbiamo chiesto che venga incrementato il numero del personale del punto di Primo soccorso, soprattutto dei medici. Il personale ha il diritto di lavorare in tranquillità e sicurezza. In queste ore ho parlato con la direzione sanitaria e con i carabinieri e abbiamo previsto un incontro per favorire la sicurezza degli operatori. Chi lavora non può esporsi a episodi di questa gravità".