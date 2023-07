Vetri e lunotti frantumati in via Merloni. Fdi: "Inaccettabile"

Ancora vetri e lunotti delle auto in sosta trovati frantumati a Follonica. Notte movimentata in via Merloni dove la mattina stati trovate almeno cinque macchine con i vetri sfondati. I carabinieri stanno indagando sulla vicenda ma si pensa che si tratti di una specie di atto vandalismo compiuto più per dispetto che per altro. "Esiste ormai una situazione di "mala movida" e la nostra amministrazione è quasi inerme e ferma a guardare". E’ quanto denunciano Agostino Ottaviani, presidente circolo Fratelli d’Italia-Follonica e i consiglieri comunali Danilo Baietti e Sandro Marrini. "Ancora non si conoscono i responsabili di questi atti criminali – proseguono Ottaviani, Baietti e Marrini –. Sappiamo benissimo tutti, che il personale delle forze dell’ordine o della Polizia municipale non basta per pattugliare costantemente il territorio comunale, e quindi giocoforza tutto questo crea un come un ‘senso di impunità’, che spesso porta alle situazioni che stiamo vivendo a Follonica".