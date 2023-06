"Verso Massa 2025" Si parla di urbanistica

È in programma oggi alle 9, nella sala congressi del palazzo dell’Abbondanza, una nuova tappa del percorso avviato dall’amministrazione "Verso Massa 2025". L’incontro sarà dedicato alla "Pianificazione urbanistica come strumento di sviluppo sociale, culturale ed economico" e sarà aperto a tutta la cittadinanza che potrà partecipare portando dei contributi alla riflessione. L’incontro sarà valido anche ai fini dell’ottenimento dei crediti formativi per Architetti. "In questo particolare appuntamento focalizzeremo l’attenzione sugli atti di pianificazione urbanistica che sono gli strumenti fondamentali per delineare il futuro sviluppo del nostro comune. – spiega Maurizio Giovannetti, vicesindaco – L’iniziativa sarà anche l’occasione per presentare lo studio di fattibilità che abbiamo commissionato al Dipartimento di Architettura (Dida) dell’Università di Firenze, finalizzato alla ricerca di una soluzione per migliorare la fruibilità tra la parte alta e la parte bassa della città con dispositivi di risalita meccanizzata".