"Verso Massa 2025". Si parla di Terzo settore

"Associazionismo, cooperazione e collaborazione: esperienze di percorsi condivisi a Massa Marittima" è il titolo del prossimo appuntamento di "Verso Massa 2025", promosso dal Comune di Massa Marittima, in programma domani dalle 9.30 alle 12.30 al Palazzo dell’Abbondanza. "Durante questa tappa toccheremo i temi della Riforma del Terzo settore, dell’associazionismo e della coprogettazione tra pubblico e privato – spiega il sindaco Marcello Giuntini – come nuovo orizzonte amministrativo che apre interessanti opportunità sui territori, avviando sinergie tra il Comune e altri attori chiave del territorio, le imprese, le associazioni, i cittadini. I relatori ci aiuteranno ad avviare una riflessione prendendo in considerazione anche le esperienze di percorsi condivisi che stanno nascendo a Massa Marittima". Poi interverrà uno dei massimi studiosi del rapporto tra Ente pubblico e Terzo Settore: Luca Gori ricercatore di Diritto Costituzionale a Dirpolis (Diritto, Politica e Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa".