Verso le amministrative Tre liste e pochi nomi Ma il tempo ora stringe

Con le elezioni che si svolgeranno il 14 e 15 maggio i tempi si stringono anche per quel che riguarda la presentazione delle liste. I tre candidati stanno lavorando e chi si è sbottonato maggiormente è l’ex sindaco Arturo Cerulli, appoggiato da Fratelli d’Italia, che ha già annunciato ben 10 nomi, alcuni noti e altri nuovi: si tratta di Michele Lubrano e Chiara Orsini (già nella sua passata giunta e adesso con lui sui banchi di opposizione). Confermati anche Fulvio Cerulli, Marta Fois e Niccolò Capitani. Poi ci sono Affrico Tortora, Amanda Bausani, Darma Nettuno, Jessica Costaglione e Paola Pucino. Non ci saranno invece i precedentemente annunciati Daniele Avvento, il gestore della Capannuccia in località Ansedonia e presidente del sindacato italiano Balneari Grosseto, e Stefano Guzzon.

Per quanto riguarda Priscilla Schiano, appoggiata tra gli altri da Lega e Forza Italia, l’unico nome già ufficializzato è quello di Walter Capitani, ex assessore all’Ambiente, mentre anche in questo caso altri componenti verranno annunciati nei prossimi giorni. "La mia lista è pronta e l’annunceremo a breve insieme al programma", puntualizza. Chi non si è ancora sbottonato è Roberto Cerulli, che ha dichiarato che la sua sarà una "lista civica trasversale che apre a tutte le componenti sociali, politiche, economiche e associative", non annunciando ancora nessun esponente.

Attesa anche un’uscita pubblica da parte del Pd che al momento non si è ancora espresso ufficialmente. Restano da sciogliere alcuni nodi riguardo Luigi Scotto e gli altri elementi di Argentario: il Progetto, oltre agli attuali membri della maggioranza guidata da Borghini. Lui ha già fatto sapere a più riprese che non si ricandiderà, ma non è escluso che alcuni assessori e consiglieri possano ripresentarsi all’interno delle liste presenti.

Andrea Capitani