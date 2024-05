Verso le amministrative. Le "ricette" dei candidati

La campagna elettorale nel comune Castel del Piano è entrata nel vivo, i due candidati a sindaco, dopo aver presentato le rispettive liste adesso si stanno concentrando sui programmi. Cinzia Pieraccini, candidata civica e vicina al centrosinistra domani sera incontrerà i commercianti e l’appuntamento è alle 21.30 nella sede elettorale. "Abbiamo idee e proposte per il sistema commerciale di Castel del Piano e dei nostri paesi – spiega Pieraccini –. Le confronteremo e verificheremo direttamente con i commercianti in un incontro di lavoro utile allo sviluppo delle nostre comunità". Per Pieraccini serve un patto tra pubblico e privato in cui sia chiaro il ruolo dell’Amministrazione comunale. "Vogliamo far nascere a Castel del Piano un polo formativo – prosegue – al servizio delle imprese e deve essere eliminato il gap digitale oggi non più concepibile di cui soffriamo mettendo in opera una moderna rete di fibra". E poi pulizia e decoro per la candidata sono una priorità nella gestione dei spazi pubblici. "Per affermarne l’importanza – dice – prevediamo di dedicare una delega di giunta proprio al decoro e agli spazi vuoti che serva a intervenire sulla riduzione del disagio e al dilagare degli spazi non presidiati". Per incentivare il commercio nel centro Pieraccini pensa di introdurre agevolazioni di vario tipo, come ad esempio, l’abbattimento della Tari per le nuove attività.

Il sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini, da canto suo, ripercorre le azioni svolte in questi cinque anni di governo, sul fronte sanità, lavori pubblici e altro, sottolineando che molto altro c’è ancora da fare. Sempre nelle fila del centrodestra Luca Salvatori, consigliere uscente e uomo della Lega, questa volta non si ricandida ma rimane immutato l’appoggio a Bartalini, infine nel ringraziare partito e amministrazione uscente dice: "Darò tutto il mio sostegno a Maria Rosa De Masi (candidata con Bartalini) che ha dimostrato di essere una valida amministratrice, non solo a parole, ma prendendosi sempre personalmente cura di ogni aspetto del proprio lavoro".

Nicola Ciuffoletti