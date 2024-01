Verso le amministrative: "Ho ancora tante idee"

A Castel del Piano si guarda già a giugno, quando cioè i cittadini saranno chiamati a scegliere la nuova amministrazione comunale. Il sindaco Michele Bartalini non ha ancora sciolto le riserve, dice di essere in una fase di riflessione ma ci sta pensando seriamente a una sua nuova candidatura. "In questi 5 anni abbiamo investito e progettato molto – dice – e vorrei governare altri cinque anni per dare seguito ai quanto fatto fino a ora".

"Abbiamo rispettato molte promesse elettorali che avevamo fatto – esordisce – e abbiamo dovuto far fronte anche ad alcuni problemi ereditati dalla precedente amministrazione. Penso ai lavori di fognatura del Prato delle Macinaie, alla gestione dell’eliporto e alla gestione dello stadio, solo per citarne alcuni. Abbiamo lavorato intensamente con l’ufficio tecnico per dare un volto nuovo al Prato della Contessa e alle Macinaie, oltre al nuovo sistema fognario abbiamo realizzato parcheggi nuovi, aree attrezzate più confortevoli e fatto nuovamente il manto stradale".

Bartalini dice che la giunta si è impegnata molto affinché la montagna fosse attraente e a portata di tutti e proprio su questo secondo punto dice: "Speriamo di riuscire a ottenere finanziamenti che ci permetterebbero di compiere ulteriori interventi affinché la nostra montagna sia veramente a misura di tutti". Poi un altro bando è in ballo ed è quello relativo alla risistemazione dell’oratorio. "Si tratta di un’opera molto importante – commenta – vorremmo risistemare l’oratorio per dedicarlo al progetto Dopo di noi".

Gli anni di governo di Bartalini sono stati caratterizzati dal covid. "La sanità è sempre stata una priorità – commenta – oggi posso ribadire che l’ospedale di Castel del Piano è un punto di riferimento per l’intero territorio dell’Amiata e il suo ruolo centrale è riconosciuto anche dagli altri sindaci amiatini. In questi anni penso di essere riuscito a dare un po’ di respiro al nostro presidio ospedaliero. Ribadisco che occorre più personale".

Altri progetti che hanno trovato nuova vita sono la cittadella dello sport. "Abbiamo terminato il pump truck e nelle prossime settimane inaugureremo il campo da padel coperto. Tra le criticità rimane la raccolta dei rifiuti, ci siamo impegnati molto ma occorre trovare altre soluzioni migliorative con Sei Toscana".

Nicola Ciuffoletti