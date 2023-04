Verso le amministrative Cerulli porta i giovani dai giovani "Incontro per parlare di progetti"

Arturo Cerulli completa la lista. L’ex sindaco è il primo fra i tre candidati a rendere noti i nomi che compongono la sua squadra, che si presenterà alle elezioni del 14-15 maggio con il simbolo di "Civico 23". L’ultimo nome è atteso in queste ore ma, nel frattempo, Cerulli annuncia gli altri 15: si tratta (per Porto Santo Stefano) di Affrico Tortora, Amanda Bausani, Chiara Orsini, Dharma Nettuno, Fulvio Cerulli, Jessica Costaglione, Luca Costanzo, Melissa Schiano, Michele Vaiani, Paola Pucino e Riccardo Picchianti; per Porto Ercole, Miche Lubrano, Niccolò Capitani, Marta Fois e Raffaella Bargellini. L’ultimo nome è atteso a breve, dopodiché Arturo Cerulli sarà pronto a presentare ufficialmente la sua lista per il 14 aprile, giorno in cui scadrà il termine per presentare le documentazioni.

Nel frattempo, il gruppo guidato dall’ex primo cittadino ha incontrato i giovani in un aperitivo musicale assieme ai suoi candidati consiglieri "meno navigati", presentando proposte e temi che intenderà portare avanti qualora eletto.

"Non sono certamente giovane – ha detto Cerulli –, ma bisogna fare una lista proiettata nel futuro, immaginandoci l’Argentario nel 2050. Quindi su questa logica abbiamo impostato la lista su molti candidati giovani. Dove per giovani intendo non solo 18enni alla prima esperienza, ma chi arriva fino ai 40 anni diciamo. Parliamo quindi non solo di movida, che è una cosa che negli ultimi anni è mancata ed è uno dei punti su cui spingeremo. Ma i giovani all’Argentario hanno bisogno di lavoro, di cultura, di istruzione, di sport. Ho dato la parola ai giovani della mia lista, che si dedicheranno alle strutture mancanti, alle tematiche culturali. Vogliamo sfruttare ad esempio il Caravaggio a Porto Ercole o Raffaella Carrà a Porto Santo Stefano".

Assieme ai suoi candidati Cerulli ha fatto il punto sulle altre necessità. Sport, eventi, associazionismo, una consulta per i giovani sono alcuni degli argomenti toccati. "Il campo sportivo grida vendetta – ha aggiunto –, ma parliamo anche di altri sport. Il campo delle Piane andrebbe utilizzato per tutte le altre discipline, ad esempio per fare un campo di atletica o rispondere ad altri sport e passatempi. Asfaltare le strade sarà ovvio, ma pensiamo appunto al lancio che bisognerà dare all’Argentario proiettandoci al 2050. Apriremo subito l’Aeronautica dal primo giorno, per i parcheggi e per le associazioni che ne vorranno prendere una parte. Per cantare, ballare, leggere libri, giocare, correre e tutto il resto. Questo nell’immediato, poi occorrerà un progetto urbanistico più strutturato".

Andrea Capitani