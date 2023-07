Verso le amministrative "Centrodestra unito"

"Un centrodestra compatto e unito, aperto agli accordi con le forze moderate e la società civile per una vittoria epocale". Lo affermano il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Agostino Ottaviani, il segretario della Lega Roberto Azzi e la coordinatrice di Forza Italia Eleonora Goti al termine di un incontro. "È stato un primo incontro proficuo e costruttivo - affermano all’unisono - in cui si è partiti da una prima certezza: a Follonica il centrodestra è unito e compatto e questo è il fondamentale punto di unione per creare, dopo oltre settanta anni, un’alternativa alla sinistra e che regali al centrodestra una vittoria storica". Ottaviani, Azzi e Goti, insieme a Minucci, Pacella e Berardi, guardano ad un fronte compatto, ma anche aperto. "Siamo aperti - affermano - ad un dialogo con le forze civiche e moderate per il candidato vincente. Non guarderemo all’appartenenza partitica, ma, tra i profili che stiamo valutando, al suo valore che possa concretizzarsi in capacità di vittoria".