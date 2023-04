Verso le amministrative "Centrodestra diviso Lista civica da sostenere"

"Di fronte ad una destra divisa e divisiva, Monte Argentario ha la possibilità di scegliere una lista che ha deciso di mettere gli interessi generali dei suoi cittadini e del suo territorio davanti ai personalismi di politici che, dopo aver governato a lungo insieme, e dopo essere stati sempre insieme sconfitti, hanno deciso inspiegabilmente di correre su fronti contrapposti".

E’ l’analisi fatta da Nicola Menale, coordinatore della federazione di Grosseto di Sinistra italiana, in vista delle elezioni amministrative di maggio.

"Una divisione personale – continua Menale parlando ancora del centrodestra – che ha comportato anche una spaccatura politica tra Fratelli d’Italia da un lato e Lega Nord e Forza Italia dall’altro, sintomatica della completa assenza di classe dirigente nella destra argentarina".

La lista civica guidata dal candidato sindaco Roberto Cerulli, invece, secondo Menale "rappresenta al contrario la grande voglia di unità della comunità che davanti alle importanti sfide del futuro decide di correre insieme, con il sostegno di tutte le forze politiche progressiste, per il bene dei cittadini pensando in primis alle persone più in difficoltà e ai temi più importanti: la salute, il lavoro e l’ambiente".

"Roberto Cerulli, la sua storia ed il suo impegno per la comunità, rappresentano la migliore garanzia per il futuro del promontorio – dice ancora Menale –, perché conoscendo la sua storia metterà al centro la persona e i servizi sociali fondamentali, che negli ultimi periodi su questo territorio e nella zona sud sono sempre più difficilmente a portata dei cittadini. Per questi motivi il candidato sindaco Cerulli e la lista Per l’Argentario, piena di giovani argentarini, troveranno in Sinistra Italiana una sponda politica ed istituzionale pronta a sostenere idee e progetti ad ogni livello, da quello provinciale fino in Parlamento".