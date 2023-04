Verso le amministrative Arturo Cerulli, lista fatta Ufficiali i sedici nomi

Arturo Cerulli annuncia i 16 nomi della sua lista. Ne mancava solo uno all’appello, per il quale adesso è arrivata l’ufficialità. Si tratta di Giovanni Loffredo, di Porto Santo Stefano, che va dunque a completare l’organico dei candidati consiglieri della lista Civico 23 assieme agli altri santostefanesi Affrico Tortora, Amanda Bausani, Chiara Orsini, Dharma Nettuno, Fulvio Cerulli, Jessica Costaglione, Luca Costanzo, Melissa Schiano, Michele Vaiani, Paola Pucino e Riccardo Picchianti e ai portoercolesi Miche Lubrano, Niccolò Capitani, Marta Fois e Raffaella Bargellini. Arturo Cerulli è quindi pronto a presentare ufficialmente la sua lista per il 14 aprile, giorno in cui scadrà il termine per le documentazioni. Assieme a tutti i nomi andrà protocollato anche il programma elettorale.

Assieme ai suoi candidati di Porto Ercole Cerulli aveva comunque già presentato le proposte che intende portare avanti, tra cui quella di valorizzare Cala Galera e i porti, il museo del Caravaggio e altre iniziative sia per quanto riguarda i servizi che le strutture, come la ex scuola elementare. Arturo Cerulli, appoggiato da Fratelli d’Italia, aveva governato dal 2008 al 2018, quando per legge non poté più ricandidarsi come primo cittadino, presentandosi nella lista di Priscilla Schiano come candidato consigliere comunale. Negli ultimi cinque anni, dopo la vittoria di Franco Borghini, ha fatto parte dell’opposizione, uscendo però quasi subito dal gruppo di Priscilla Schiano per formarne uno proprio, seguito poi dagli altri due consiglieri di minoranza Michele Lubrano e Chiara Orsini, che adesso fanno parte della sua lista. Durante la campagna elettorale Priscilla Schiano e Arturo Cerulli sono comunque rimasti divisi, nonostante i tentativi proprio di Fratelli d’Italia di trovare un’alleanza che però non è stato possibile attuare.

Andrea Capitani