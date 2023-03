Verso le amministrative "Ambiente e rifiuti Situazione disastrosa"

Dalla ciclopedonale alla raccolta differenziata, dalla bandiera blu alla pulizia dei paesi: per Walter Capitani, ex assessore all’Ambiente, oggi ricandidato assieme a Priscilla Schiano, le cose da migliorare sono tante. "Dobbiamo rimettere mano a tutti gli argomenti di interesse ambientalistico – sottolinea – dopo questi cinque anni di immobilismo della giunta guidata da Francesco Borghini. Per quanto riguarda la ciclopedonale, ne sono stato il fautore a inizio 2018, se fossero riusciti a farla sarei stato contento. Ma dopo cinque anni ancora stanno pensando agli espropri e alle cose burocratiche. Ci hanno fatto addirittura una campagna elettorale, venne anche Marras a parlarne. Già 5 anni fa la Regione ci finanziò con 34mila euro per redarre il progetto. Inoltre siamo arrivati alla conclusione del tratto che va da Santa Liberata a Orbetello, che poi abbiamo inaugurato. Poi è terminato il nostro mandato, mi sarei aspettato di vedere finita la ciclopedonale da Porto S.Stefano a Orbetello e Porto Ercole, invece no".

L’ex assessore mette in risalto anche problemi riguardanti la spazzatura. "Non sveliamo le cose che faranno parte del programma – annuncia – ma posso dire che andrà rivalutato tutto il sistema dei rifiuti. I paesi sono sporchi e hanno bisogno di un miglior servizio. Quando abbiamo finito il mandato avevamo lasciato un piano dei rifiuti per il Comune che non è stato rispettato. Hanno fatto solo l’isola ecologica: cinque anni per un progetto già pronto nel 2018".

