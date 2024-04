Verso il voto nei Comuni. Appuntamenti a Seggiano e a Castel del Piano

"Il mandato lo chiudo in armonia con tutti i consiglieri, ora mi manca di fare gli ultimi passaggi prima di confermare la candidatura a sindaco per il secondo mandato". A dirlo è Daniele Rossi, sindaco di Seggiano che ancora prende qualche giorno di tempo prima di riconfermare la sua candidatura, peraltro l’armonia di cui parla sembrerebbe smentire le voci che si erano diffuse qualche giorno fa su una terza lista guidata da alcuni consiglieri dell’attuale maggioranza. Se a Seggiano gli incastri si stanno per definire, a Castel del Piano la campagna elettorale è già partita. Mercoledì sera la candidata Cinzia Pieraccini ha presentato la sua squadra e lo ha fatto davanti a molti cittadini. Non solo per le amministrative, sull’Amiata è campagna elettorale anche per quanto riguarda le prossime elezioni europee e il Partito Democratico lancia le sue "Giornate europee sull’Amiata". Il format prevede diversi appuntamenti, dalla mattina al pomeriggio, attraverso i quali i candidati dem alla Circoscrizione Centro conosceranno tutte le realtà della montagna, incontrando e ascoltando i cittadini. Il primo appuntamento delle "Giornate europee sull’Amiata" sarà domani con l’Eurodeputata uscente Camlla Laureti, membro della commissione agricoltura e ricandidata. La giornata partirà da Seggiano, alle 10 in Piazza La Fonte, con un incontro per parlare di olio, vino e dei problemi collegati a queste importanti produzione. L’impegno successivo sarà a Castel del Piano, alle 12 al circolo PD di Piazza Garibaldi, con un incontro con tesserati e simpatizzanti. La giornata si concluderà a Castel Porrona insieme a imprenditori agricoli e cittadini. L’impegno è quello di porre al centro le tematiche più importanti del territorio, per far conoscere l’Amiata e far sentire la sua voce.