Verso il voto amministrativo: "Io ci sarò. Vediamo chi mi segue"

"Io vado avanti, chi vuole continuare a darmi una mano ci rimanga, chi se ne vuole andare vada per la sua strada".

Il sindaco di Castel del Piano Michele Bartalini conferma la sua candidatura a sindaco e lo fa senza usare mezze parole. Adesso c’è da capire con chi, se ad esempio tutto il centrodestra lo appoggerà oppure se rimarrà l’uomo di Fratelli d’Italia. Quello che è certo è che la squadra che cinque anni fa gli ha permesso di vincere le elezioni quest’anno non sarà lastessa. A Castel del Piano in queste ore si stanno decidendo le sorti dell’imminente campagna elettorale. Che nell’attuale maggioranza non ci sia più totale armonia è ormai una notizia appurata, ma Bartalini invita tutti a lavorare, almeno fino alla fine di questa legislatura. La macchina amministrativa è al momento in standby, la giunta si deve riunire da ormai qualche settimana e l’ultimo consiglio comunale risale a più di un mese fa. Sono scaduti anche i termini per rispondere all’interrogazione presentata dalla minoranza sulla geotermia, ma a quanto pare anche il gruppo di minoranza è impegnato in campagna elettorale e questa risposta sembra trascurarla. Bartalini però racconta un’altra storia.

"In realtà stiamo lavorando e come – commenta – basta guardare i cantieri in essere come quello al piazzone, oppure al bando per l’acquisizione degli impianti. Stiamo portando avanti tutte le nostre attività e le faremo fino a quando potremo". Tornando invece alle prossime amministrative, alla domanda se quella di Bartalini sarà una lista civica lui risponde: "E’ presto per entrare nel merito di questi aspetti – spiega – sicuramente gli abitanti sanno da qualche area politica vengo". Della sua tendenza politica molto se ne è parlato nei giorni scorsi, sempre all’interno della maggioranza perché le recenti foto pubblicate sulla pagina facebook del comune di Castel del Piano dove ritraggono Bartalini agli Stati Generali della Montagna che si sono svolti all’Abetone e dove erano presenti esponenti di spicco di FdI non sono stati digerite da tutti. La pubblicazione di queste foto ha indispettito alcuni membri della maggioranza che pur essendo di centrodestra non si riconoscono nel partito di Giorgia Meloni. Insomma il centrodestra a Castel del Piano si presenterà unito oppure no? Domanda che dovrà trovare una risposta in tempi brevi nei prossimi giorni.

Nicola Ciuffoletti