Verso il Terzo Polo sta con Maule

"La candidatura a sindaco del comune di Gavorrano da parte dell’assessore al bilancio Stefania Ulivieri in ticket con Daniele Tonini annunciata come maxi-polo progressista è l’emblema della logica di apparato che, da sempre, governa la comunità gavorranese. Quella logica, cioè, che antepone da sempre l’interesse elettorale a quello del buon governo del paese". Inizia così la nota del Terzo Polo di Gavorrano. "Si tratta di "un’armata Brancaleone" e a nostro parere nulla ha a che fare con la politica nazionale del "Terzo Polo" – aggiungono –, infatti chi si ritiene di area Liberale e Riformista non può stare in una coalizione di estrema sinistra che vuole solo mantenere il potere. Noi – chiudono – come "Riformisti – verso il terzo Polo" a Gavorrano abbiamo deciso di sostenere la Lista Civica del candidato a sindaco Andrea Maule perché lo riteniamo un professionista serio e competente prestato alla politica, l’uomo decisionista con un progetto condiviso che può guidare quel cambiamento che il comune di Gavorrano merita e aspetta dopo 15 anni di immobilismo passati dalla sinistra a combattere battaglie interne scandite da offese, carte bollate e querele".