Verso il Palio marinaro "Valle" molto verde

Un equipaggio di giovani per provare a sorprendere. Il Valle fa sul serio e lancia la sfida per provare a conquistare una vittoria che manca da 15 anni. Il rione biancoceleste sta ultimando gli allenamenti con la premiata ditta Gabriele Solari - Gianluca Santi, con dei buonissimi tempi fatti registrare nei vari percorsi provati nello Stadio di Turchese. Sul guzzo Scirocco il Valle schiera al timone Claudio Schiano, al primo remo Rocco Terramoccia, al secondo Alessandro Galatolo, al terzo Alessandro Benedetti e al quarto Samuele Rossi. Tutti elementi giovanissimi, dall’età media di 23 anni nonostante i 30 del timoniere, che proveranno a dare del filo da torcere agli altri equipaggi ben più esperti. Tema della sfilata di Ferragosto sarà il Valle nel Paese delle Meraviglie.

"In generale ho visto un livello alto in tutti – dice il capitano Luca Landini –. La Pilarella si è un po’ nascosta ma è forte ed è l’equipaggio da battere. Gli altri tre rioni sono più o meno sullo stesso piano, tutti stiamo facendo ottimi tempi. Sulla carta quindi sarà un Palio combattuto e sui 2000 metri ci saranno 5-6 secondi dal primo all’ultimo. Noi siamo giovani e sicuramente ci manca un po’ di esperienza avendo tre esordienti, ma da parte nostra c’è quell’arroganza della gioventù che ti fa sentire invincibili, i ragazzi sono carichi. E’ un equipaggio che speriamo di portare avanti negli anni al netto di impegni lavorativi e universitari. Secondo me nel Palio bisogna puntare sui giovani e togliere qualche paletto nel regolamento come i 10 anni di residenza necessari, dato che manca un po’ la materia prima dei ragazzi. Insomma, tornare a vincere dopo tanto e togliere la Coppa d’Oro alla Pilarella sarebbe un’emozione unica, i festeggiamenti sarebbero enormi".

Andrea Capitani