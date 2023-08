Verso il Palio marinaro Quelli che portano la Croce

Anche la Croce è pronta a dire la sua nell’80esimo Palio Marinaro dell’Argentario. Una competizione che quest’anno vede la Pilarella in lizza per la Coppa d’Oro, con gli altri tre rioni che, dal canto loro, sperano invece di tornare alla vittoria per conquistare lo stendardo e togliere COSì l’agognato trofeo all’armo di via del Molo. La Croce è pronta e, sul guzzo Libeccio, schiera Alessio Ferraro al timone, Andrea Benedetti al primo remo, Federico Capitani al secondo, Domenico Ferraro al terzo e Mario Rossi al quarto. Gli allenamenti si sono svolti sotto lo sguardo attento del preparatore Ivan Turconi, mentre l’equipaggio presenta elementi di affidamento e di esperienza pronti a dare battaglia fino all’ultimo dei 4000 metri a disposizione. Tema della sfilata rionale di Ferragosto sarà inoltre Super Mario Bros. "Ci aspettiamo un Palio molto combattuto, secondo me sarà uno dei più belli degli ultimi anni – dichiara il capitano Pierluigi Schiavi –. I tempi dei vari rioni si assomigliano molto, quindi sarà una gara apertissima almeno fino ai 2000 metri. Noi ci siamo, il cronometro ci fa ben sperare, poi molto dipenderà dal tempo atmosferico, se ci sarà maestrale o comunque tempo brutto potrebbe esserci un po’ di selezione. Sarà un Palio particolare anche perché, se dovessimo togliere la Coppa d’Oro alla Pilarella, sarebbe un piacere ancora più grande. E non sarebbe la prima volta, perché ci siamo già riusciti nel 1999. L’entusiasmo è alle stelle, all’ultima cena rionale abbiamo contato 240 persone, il record storico per quel che ci riguarda, ringraziamo Canuzzi che ha cucinato per l’evento. Sono molto contento anche dei ragazzi che ci stanno seguendo e che stanno dietro l’equipaggio, questo fa molto bene al Palio, ringraziamo anche l’armo del Palietto che è arrivato secondo al photofinish".

