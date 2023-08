Verso il Palio marinaro Pilarella, obiettivi top

Pilarella all’arrembaggio contro tutti. L’anno in cui c’è in palio la Coppa d’Oro è sempre particolare. I biancorossoblù, che vengono da due edizioni consecutive conquistate nel Palio Marinaro, hanno le idee chiare: vogliono lo stendardo e il trofeo, che al momento manca dalla loro bacheca. Al calar del sole di Ferragosto sullo Stadio di Turchese è il momento più atteso da tutti i contradaioli della Pilarella che, da tema della loro sfilata, saranno vestiti da pirati e faranno il tifo da via del Molo per cercare di spingere ancora di più il loro equipaggio sui 4000 metri della manifestazione. Armo che sarà composto da Alessio Bausani al timone, Lorenzo Benedetti al primo remo, Gianmarco Russo al secondo, Dino Pari al terzo e Alessandro Landini al quarto. Un equipaggio di grande esperienza: si tratta degli stessi elementi che hanno vinto i palii del 2019 e del 2022 (quelli del 2020 e del 2021 non si sono disputati a causa della pandemia), con lo stesso terzo remo Dino Pari che si è occupato della preparazione in vista della competizione. Che, stando alle parole del capitano Pietro Solari, sarà molto combattuta. "Siamo convinti di aver fatto un bel lavoro tutto l’anno – afferma –. Lo scorso anno, nonostante la vittoria, ci eravamo preparati molto meno. Adesso ci siamo preparati tutto l’anno, quindi c’è l’ottimismo di aver fatto le cose per bene. Fino a questo momento ci siamo un po’ nascosti per scelta, ma abbiamo iniziato a far vedere qualcosa anche a chi ci osserva. Tutti e tre gli altri rioni vanno forte, quindi ci aspettiamo un bel Palio e una battaglia, un po’ come nel 2019, con la speranza che ci sia lo stesso epilogo. In questi ultimi anni abbiamo lavorato con l’obiettivo Coppa d’Oro, inutile nasconderci".

Andrea Capitani