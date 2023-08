Verso il Palio Marinaro Fortezza, c’è molta fiducia

La carica della Fortezza per un mix di gioventù ed esperienza. L’equipaggio si presenta ai nastri di partenza dell’80esimo Palio Marinaro dell’Argentario con la voglia di stupire. La preparazione, curata dal terzo remo Gabriele Rosi con l’aiuto di Fabrizio Costanzo e Leonardo Perillo, volge al termine: ultimi ritocchi e poi via verso il calar del sole di Ferragosto, dove la Fortezza darà il massimo per la conquista dello stendardo. Lo farà schierando sul guzzo Grecale Fiorenzo Visconti al timone, Lorenzo Perillo al primo remo, Riccardo Rosi al secondo, Gabriele Rosi al terzo e Tommaso Picchianti al quarto. Saranno dunque i pluripremiati a Visconti e Rosi a trascinare un gruppo giovane ma allo stesso tempo di grande esperienza. Per quanto riguarda invece la sfilata di Ferragosto, il tema della Fortezza sarà quello delle note musicali. E il folklore, come sottolinea il capitano Flavio Vongher, prende vitalità anche dal grande tifo dei giovani contradaioli. "L’entusiasmo si è visto alle stelle alla festa rionale – sottolinea – mentre i giovani hanno fondato un nuovo gruppo di tifoseria chiamato Duff, rilanciando tanto folklore a tutto il rione e caricando molto i vogatori. Per quanto riguarda invece la gara ci aspettiamo una grande Fortezza, sia per tutta l’esperienza che abbiamo a bordo che per la forza dei giovani. Diremo la nostra e saranno più gli altri a dover avere paura di noi. La preparazione è iniziata a gennaio e si è svolta sempre in barca, gli allenamenti sono andati avanti con volontà e passione. All’inizio il nostro intento era di far sudare questa Coppa d’Oro alla Pilarella, ma i tempi ci dicono che siamo tutti lì, anche se la Pilarella non si è esposta. Ci aspettiamo dunque un bellissimo Palio".

Andrea Capitani