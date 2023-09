Verso il Palio delle Contrade a Castel del Piano: Presentato il "drappellone"

La prima uscita del drappellone che venerdì sarà alzato al cielo dalla contrada che vincerà il Palio delle Contrade è stata ieri. Prima benedetto poi presentato in sala consiliare, il cencio realizzato da Sarah Ferrucci è stato molto apprezzato dai popoli delle quattro contrade e più in generale dall’intera comunità.

La pittrice locale, nel rispetto degli elementi che debbono essere obbligatoriamente inseriti nel drappellone, ha dato prova di riuscire a superare a pieni voti anche la sfida artistica data dalla realizzazione del drappellone più amato a Castel del Piano.

In alto, a dominare il cencio c’è la Madonna delle Grazie in onore del quale si corre la carriera dell’8 settembre. Sullo sfondo una luce calda e lo skyline di Castel del Piano, al centro della scena uno scacchiere con alla base i simboli delle quattro contrade, inseriti da sinistra a destra in ordine alfabetico. Le contrade (Borgo, Monumento, Storte e Poggio), con i loro colori, tornano protagonisti, seppur in ordine sparso, nella porzione più in basso del drappellone, dove appaiono le zampe anteriori di quattro cavalli, quasi a mimare il valzer che si consuma al canape. A chiudere l’opera la data "8 settembre 2023" e un ferro di cavallo. Dopo la presentazione, il Palio è stato collocato nella chiesa della Madonna delle Grazie e lì rimarrà fino a venerdì. Con l’appuntamento di ieri la comunità di Castel del piano si cala nell’originale atmosfera tipica dei giorni che precedono la corsa. Intanto sono state prorogate le iscrizioni dei cavalli alle batterie di selezione, chiederanno oggi alle 13.

N.C.