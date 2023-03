Verso il Museo della Contea Il Palazzo Sforza Cesarini sarà lo scrigno della storia

Santa Fiora avrà il suo museo civico, attraverso il quale scoprire il passato illustre del borgo amiatino e con l’incontro di ieri è stato possibile scoprire anche come questo museo sarà.

Il Museo della Contea sarà allestito all’interno di Palazzo Sforza Cesarini e con la valorizzazione architettonica degli interni del Palazzo, attraverso l’esposizione di reperti storici – in particolare documenti e ritratti della collezione privata Sforza Cesarini – e con un suggestivo allestimento multimediale, consentirà di immergersi nella storia di Santa Fiora, che è stata un piccolo Stato autonomo fino all’800. Di grande impatto sarà la musealizzazione delle antiche carceri, sarà valorizzato l’orologio ed è prevista la realizzazione sulla torre di un affaccio panoramico.

Sono iniziati a febbraio i lavori di restauro previsti dal primo stralcio, che interesseranno la Roccaccia, le due torri e l’area delle carceri. L’intervento terminerà entro i primi mesi del 2024 dopodiché il Comune procederà con l’allestimento museografico della parte restaurata. Per quanto riguarda il secondo stralcio è stato approvato il progetto esecutivo ed è in corso la manifestazione di interesse per individuare la ditta. I lavori partiranno durante il secondo semestre del 2023 e dureranno anche in questo caso un anno. Per l’allestimento il Comune ha coinvolto l’Università degli Studi di Firenze con lo staff dei docenti di Archeologia Medievale. Ieri il progetto è stato presentato ai cittadini. All’incontro pubblico sono interveniti il sindaco Federico Balocchi; il responsabile dell’area servizi tecnici del Comune, architetto Marcello Simonetti e il professore di archeologia medievale dell’Università di Firenze Michele Nucciotti. Si sono collegati da remoto anche il presidente della Regione Eugenio Giani e Francesco Sforza Cesarini, discendente del Casato Sforza del ramo di Santa Fiora. L’investimento complessivo supera i 3 milioni di euro: il primo stralcio dei lavori ha richiesto un 1 milione e 600mila euro, a cui si aggiungono 240mila euro per l’allestimento museale. Sul primo stralcio il Comune ha ottenuto dalla Regione un finanziamento a fondo perduto di 800mila euro. Il secondo stralcio 1 milione e 270mila euro a cui si aggiungono 140mila euro di allestimento.

Nicola Ciuffoletti