Verifiche in Comune. Pesucci: "Sono tranquillo"

"So che ci sono verifiche in corso su procedure amministrative, come spesso accade, ma nessuno si è presentato da me in Comune né, tantomeno, ho ricevuto avvisi di garanzia".

Il sindaco Elismo Pesucci (nella foto) non ha difficoltà ad ammettere che sia in corso un accertamento ma allo stesso tempo si dice "assolutamente tranquillo" perché "tutto quello che è stato fatto è avvenuto nel pieno rispetto delle regole" e dà anche una sua spiegazione. "Immagino che il controllo sia nato in seguito ad un esposto – dice il primo cittadino –, anche perché di esposti ne vengono presentati in buona quantità. Non credo sia il modo più opportuno per fare politica, ma evidentemente qualcuno la pensa in modo diverso. Io, ripeto, sono sereno e tranquillo, ma è giusto che chi deve controllare svolga questa funzione. Al momento però nessuno mi ha chiesto qualcosa né ho ricevuto notifica di atti di qualsiasi natura".

Pesucci dice anche di "non sapere assolutamente quale sia la materia o la procedura oggetto del controllo" anche perché "non mi risulta – dice ancora – ci sia stata richiesta di documenti specifici".

"In molti anni di amministrazione di cose come questa ne ho viste tante – chiude Pesucci –, e non sono né arrabbiato né preoccupato: sono soltanto tranquillo perché ho sempre agito in modo corretto".