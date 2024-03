Verde pubblico. Il piano del Comune

Oltre 500mila euro per curare e sistemare nel corso delle prossime settimane tutto il verde pubblico comunale. Ad annunciarlo è consigliere delegato, Roberto Berardi (nella foto).

"Al fine di garantire la buona fruibilità dei parchi urbani, delle aree scolastiche, delle vie urbane, delle piste ciclabili, favorendo oltremodo la visibilità e la sicurezza anche in zone nevralgiche sono necessari il contenimento, la riduzione e la manutenzione dei manti erbosi, garantendo l’igiene urbana e scongiurando possibili incendi in estate, che potrebbero procurare anche gravi danni al patrimonio pubblico". L’Amministrazione ha quindi deciso di dividere il territorio comunale in quattro zone: Fonteblanda e Talamone, Albinia e le frazioni limitrofe oltre Giannella, Orbetello fino a Orbetello Scalo Ansedonia, infine il centro storico del capoluogo e la strada che porta in Feniglia. Il progetto deliberato viene ad impegnare una somma pari a 515.mila euro, e assicurerà dai prossimi giorni lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria di tutti i giardini e parchi, che sono da sistemare dopo la stagione invernale. Responsabile unico del provvedimento il geometra Marco Quaglia, coordinatore del servizio lavori pubblici, manutenzioni, protezione civile, antincendio.

Il progetto per lotti della manutenzione del verde pubblico e dei parchi comunali è stato accolto con soddisfazione anche dall’assessora al turismo, Maddalena Ottali.

Michele Casalini