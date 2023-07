Venticinquenne disperso in mare dopo un tuffo, ore di ricerche e ansia

Porto Ercole (Grosseto), 15 luglio 2023 – Ore di grande ansia per le sorti di un giovane disperso in mare nella zona dell’Isolotto, a Porto Ercole. Il venticinquenne si è tuffato da un’imbarcazione, sembra un gommone, e di lui non c’è più traccia dalle 16,30. Dalle prime ricostruzioni non è chiaro se fosse in mare con amici oppure con la famiglia; in ogni caso chi era con lui, non vedendolo riemergere, ha dato l’allarme mettendo subito in moto le ricerche da parte della guardia costiera. Ricerche che fino a questo momento non hanno dato esito.

IN AGGIORNAMENTO