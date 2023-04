Venticinque arresti in 12 anni: torna in cella. Furti anche a Grosseto

Si potrebbe dire che si tratta di un record, ma sicuramente non nell’accezione positiva del termine. Una donna, da quando ha compiuto 14 anni a oggi che di anni ne ha 25 è stata arrestata 25 volte, sempre per furti in appartamento commessi in tutta Italia, anche a Grosseto. È finita di nuovo in carcere una ragazza di etnia rom dopo che sabato i carabinieri l’hanno bloccata mentre tentava assieme a due complici di forzare la porta di ingresso di un appartamento in un condominio di via Capecelatro, in zona San Siro a Milano. Notate da una residente, le tre donne di 20, 21 e appunto 25 anni, di origine Rom, sono state bloccate con tre cacciaviti indosso vicino alla porta dell’appartamento, danneggiata ma non ancora completamente forzata. Gli approfondimenti sull’identità della 25enne hanno permesso ai carabinieri di scoprire che era anche destinataria di un provvedimento definitivo di carcerazione per 7 anni e 6 mesi emesso dal Tribunale di Pavia.