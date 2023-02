Vendeva case, ma era solo una truffa

Si spacciava come agente immobiliare e proponeva l’acquisto di appartamenti a Castiglione della Pescaia attraverso l’ingresso nella graduatoria di una cooperativa. Un iter che, però, intanto richiedeva il versamento di somme di denaro, quantomeno come anticipi in attesa della stipula del contratto. In realtà lui non era un agente immobiliare, non aveva alcun incarico per vendere gli alloggi che mostrava ai potenziali acquirenti e, soprattutto, i soldi che riscuoteva non erano poi utilizzati per mandare avanti alcuna pratica per l’acquisto ma, più semplicemente, se li teneva per sé.

E’ questa la ricostruzione fatta dalla Guardia di finanza che martedì sera ha messo fine all’attività di un castiglionese di 38 anni sorpreso all’interno di un locale con una persona che – come altre – si era dimostrata interessata all’acquisto di un appartamento tanto che si era presentata all’appuntamento con i 3mila euro richiesti e che dovevano servire per dare il via all’affare. Quando sono intervenuti i finanzieri, però, il tentativo di truffa è stato sventato.

L’arrivo del personale delle Fiamme gialle non è stato certo casuale, perché nei giorni precedenti alcuni cittadini si erano già rivolti a loro raccontando appunto di aver avuto contatti con il presunto agente immobiliare il quale, dopo aver mostrato planimetrie e spiegato quale fosse l’iter da seguire per entrare nella graduatoria della cooperativa, aveva anche riscosso diversi acconti (in un caso, addirittura fino a 78mila euro), salvo poi rinviare in continuazione la stipula del contratto. Insospettiti da questo tergiversare, alcuni dei clienti avevano deciso di segnalare la situazione.

Inizialmente sono state almeno cinque le denunce presentate, ma una volta che la voce si è sparsa in paese (perché gran parte dei truffati pare sia residente in zona) ci sono state anche altre persone che hanno raccontato di essere finite dentro lo stesso raggiro.

L’uomo, quindi, è stato bloccato e accompagnato in caserma, per poi andare insieme a lui nella sua abitazione dove i finanzieri hanno eseguito una perquisizione al termine della quale sono state sequestrate le planimetrie degli alloggi dei quali proponeva la vendita, il telefono cellulare, le distinte di alcuni bonifici bancari, carte di credito e anche un assegno ancora in bianco.

L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Federico Falco.