Vendemmia dolceamara Partenza tra segnali di moderato ottimismo e previsioni negative

di Nicola Ciuffoletti

Forbici e panieri pronti, tra i filari delle vigne di Morellino inizia a esserci fermento. Ieri c’è chi ha iniziato ha raccogliere i primi grappoli d’uva per produrre spumanti e come sottolinea Benedetto Grechi, presidente della Cantina Cooperativa dei Vignaioli del Morellino, ci sono elementi di ottimismo.

Le piogge cadute a maggio e giugno hanno costretto i viticoltori dell’area del Morellino a intervenire in tempi rapidi per scongiurare il peggio. "Il rischio era un crollo della produzione – spiega Grechi –, invece l’intervento dei nostri vignaioli è stato efficace ed è stato scongiurato il peggio. Io dico sempre che la fortuna aiuta gli audaci".

Secondo le prime stime, la produzione di Morellino quest’anno dovrebbe essere sempre inferiore a un’annata normale, ma superiore rispetto alle ultime. "Abbiamo calcolato che negli ultimi cinque anni – dice Grechi –, si è verificato un calo della produzione di uva in vigna, tanto da perdere la quantità rappresentata da una vendemmia. Quest’anno il trend invece non sembra essere così pessimo". La cantina dei vignaioli del Morellino conta circa 170 soci per 700 ettari di vigneti nella zona di produzione del Morellino di Scansano e continua a essere un punto di riferimento per la Maremma toscana, con un’ampia gamma di prodotti tra cui spiccano il Morellino di Scansano, e altri vini da vitigni autoctoni. La vendemmia è partita nei tempi previsti, anche se la maturazione dell’uva è leggermente in ritardo rispetto agli anni passati: "Colpa delle abbondanti piogge della primavera – conclude –. Le vigne quest’anno hanno avuto una vegetazione costantemente, seguendo una maturazione graduale".

Dalle colline di Scansano a quelle della Docg Montecucco la distanza non è molta, a dividere le due realtà è il Monte Amiata. Se a Scansano le uve usate per la produzione di spumanti iniziano a essere portate in cantina, i grappoli del Montecucco sono ancora in vigna, a tal proposito, a fare il punto della vendemmia 2023 è Giovan Battista Basile, presidente del Consorzio Tutela Vini Montecucco. "Il nostro territorio si presenta a macchia di leopardo, alcune zone sono state più colpite, quelle soprattutto situate più in basso – commenta Basile –. In generale si prevede un lieve cavo del raccolto, è il terzo anno che facciamo un meno 25 per cento rispetto ad un’annata normale".

Le piogge cadute in tarda primavera, in alcuni casi, hanno creato problemi alla pianta e per Basile il tema va condotto ai cambiamenti climatici. "Come associazioni di viticoltori – conclude – dobbiamo avere una posizione più netta in materia di cambiamenti climatici. Dobbiamo mantenere posizioni decise, siamo ancora in tempo per invertire la rotta, ma dobbiamo crederci e mettere in campo azioni concrete. I nostri viticoltori lo stanno già facendo".