"Vendemmia 2023 a Pitigliano: situazione disomogenea, difficile fare ipotesi"

Ancora qualche giorno e anche nella zona di Pitigliano inizierà la vendemmia dello Chardonnay, il giorno d’inizio dovrebbe essere lunedì prossimo.

Quest’anno nell’area del famoso Bianco si stima un calo importante della produzione, in alcuni casi e soprattutto per i rossi, la stima è di oltre il -30 per cento rispetto a una normale annata. "In linea generale c’è meno uva in vigna – spiega Moreno Felici, presidente della Cantina Cooperativa di Pitigliano – per effetto delle piogge cadute nel mese di maggio e giugno e dunque della peronospora". "Solitamente – prosegue – la vendemmia delle prime uve bianche inizia a cavallo con Ferragosto. Quest’anno siamo un po’ in ritardo, ma a questo punto ci siamo, la vendemmia 2023 potrebbe iniziare già lunedì della prossima settimana".

Una situazione disomogenea anche quella che caratterizza il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, realtà associativa composta da viticoltori, vinificatori e imbottigliatori nata nel 2014 con l’obiettivo di tutelare e promuovere la qualità dei vini della Doc Maremma Toscana. "È un anno abbastanza complicato e complesso – spiega il direttore del Consorzio, Luca Pallini - ci sono vigne attraversate da eventi climatici sfavorevoli, dove i danni sono consistenti e che si trovano nelle zone interne (pendici dell’Amiata e zona colline metallifere). C’è stata una distribuzione diversa delle precipitazioni in primavera: mentre sono state continue nelle aree collinari, nella fascia costiera hanno registrato intervalli diversi, in quest’ultimo caso hanno consentito di intervenire efficacemente in vigna. È difficile fare una previsione, un calo ci sarà ma è difficile dire quanto". E’ chiaro anche per Pallini che l’incidenza della peronospora, in alcune zone, è maggiore rispetto ad altre. Intanto, alcune cantine che producono spumanti, hanno iniziato a vendemmiare lo chardonnay.

N.C.