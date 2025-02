Vende droga . Arrestato e condannato

GROSSETONel corso del servizio antidroga organizzato in via Scansanese, mercoledì scorso, dopo nemmeno un’ora, i carabinieri avevano sorpreso un ragazzo di 29 anni con sostanza stupefacente, mentre la stava per cedere a un giovane arrivato con la sua auto. Due giorni dopo i militari di Orbetello si sono piazzati sulla stessa strada su cui avevano arrestato il 29enne due giorni prima. Erano le 16,20 quando i militari hanno visto passare un’auto rallentare e fare cenno a un ragazzo che era appena uscito da un locale. In quel momento però, è passata una volante della polizia e l’uomo alla guida è ripartito. Arrivato alla rotatoria, è tornato indietro e si è fermato nel parcheggio del supermercato. È lì che il giovane tunisino, 24 anni, lo aspettava. Sono entrati nel negozio dove dopo poco sono entrati anche i carabinieri, i quali hanno isolato la corsia del supermercato dove c’erano i due giovani che stavano definendo l’acquisto. Il cliente aveva 30 euro in mano, che aveva cercato di rimettere in tasca.Il tunisino è quindi perquisito. I carabinieri gli hanno trovato un involucro termosaldato di cocaina per un peso di 3,1 grammi nel cappuccio della felpa e 815 euro in contanti. Il cliente del 24enne ha spiegato ai carabinieri di aver già acquistato altre volte cocaina dal giovane. Arrestato, il giovane tunisino, difeso dall’avvocato Giulio Parenti, è stato accompagnato lunedì scorso in tribunale. Al termine dell’udienza per lui c’è stata la condanna a 8 mesi di reclusione e 4mila di multa con sospensione condizionale della pena.