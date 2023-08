Venator, uno spiraglio "Gessi rossi: non serve la Via"

"Accogliamo con moderato ottimismo le informazioni raccolte". Katiuscia Biliotti, segretaria generale di Cisl Grosseto commenta così l’esito della riunione che si è tenuta tra la Regione Toscana, l’azienda Venator e le organizzazioni sindacali: "Perché sono ancora molti i fattori da conoscere per capire quale sarà il futuro dell’azienda, che è dettato, comunque, dalle decisioni del nuovo consiglio di amministrazione e dalla situazione di mercato". Intanto, durante l’incontro, si sono registrate importanti novità. "La Regione – spiega Andrea Comin, Rsu di Femca Cisl all’interno di Venator – ha sottolineato che per lo scarto temporaneo dei gessi rossi non ci sarà assoggettabilità alla Via, la valutazione di impatto ambientale, ed entro 45 giorni dalla presentazione di una serie di atti richiesti, sarà rilasciata l’autorizzazione. Inoltre, la Regione ha invitato Venator a presentare, quanto prima, il progetto per una discarica definitiva, la cui futura presenza però non mette al sicuro la condizione dei lavoratori". "Le notizie positive sono due: la prima è che il concordato è stato accettato – dice il sindaco di Scarlino Francesca Travison – e l’altra che, non dovendo essere assoggettato alla procedura di Via, l’iter per la discarica momentanea di gessi rossi nel terreno concesso dal Comune di Scarlino all’azienda, sarà più veloce. Ma le soluzioni non appaiono così immediate. Per questo abbiamo chiesto alla Regione di occuparsi dei lavorato, i dipendenti di Venator, e dell’indotto perché, se i tempi sono lunghi, dobbiamo garantire loro un sostegno". " Un piccolo passo in avanti è stato fatto, ma non ci creiamo facili illusioni, la strada è molto lunga e complicata – chiude l’Ugl –. Adesso è il momento delle azioni concrete per tutelare sia i dipendenti della Venator, sia i dipendenti di tutto l’indotto che ormai stanno attraversando da mesi una vera e profonda crisi".