Venator, stoccaggio temporaneo "Se non arrivano le autorizzazioni la responsabile è la Regione"

Sulla crisi di Venator intervengono Fabrizio Rossi, deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Toscana e componente della commissione Ambiente della Camera, e il coordinatore provinciale FdI-Grosseto, Luca Minucci. Per Rossi e Minucci la causa di questa situazione è anche è la "lentezza" della Regione Toscana. "La chiusura per giugno della produzione dello stabilimento di Scarlino – dicono – è l’ennesima riprova dell’immobilismo e della lentezza della Regione Toscana nel prendere in mano la situazione e approvare l’autorizzazione temporanea allo stoccaggio dei gessi rossi nel terreno messo a disposizione da parte del Comune di Scarlino. La Regione Toscana ancora non ha dato le autorizzazioni necessarie, giocoforza la Venator si trova costretta a fermare tutto, in quanto non sa dove poter stoccare il materiale di scarto della lavorazione del biossido di titanio, i famosi gessi rossi. Di tutto questo a farne le spese saranno i lavoratori, ma anche tutto l’indotto". Minucci poi risponde al deputato Pd Simiani che sulla vicenda aveva attaccato il ministro Urso. "Sappiamo che le colpe di questa situazione – afferma – provengono dalla lentezza burocratica della Regione". Ma gli assessori regionali Pd Monni e Marrasnon ci stanno. "Dire che Venator non abbia ricevuto le autorizzazioni ambientali per i propri progetti è una mistificazione – affermano i due assessori – . La verità è che la Regione rilascia autorizzazioni ogni giorno, ma lo fa quando ci sono le condizioni tecniche e normative per farlo. Qui, in molti casi, non c’è nemmeno un progetto e, quando c’è, pare presentato per pulirsi la coscienza più che per vederlo autorizzato. Noi però continueremo a lavorare con il massimo impegno e la prossima settimana faremo nuovi incontri".