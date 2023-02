Venator, rischio sospensione delle attività

“Vi avevamo assicurato che avremmo fatto il possibile per tenervi aggiornati sulla situazione relativa all’ottenimento delle autorizzazioni da parte della Regione Toscana per l’utilizzo dei siti di discarica e stoccaggio del gesso, a garanzia della sostenibilità a lungo termine del nostro sito di Scarlino. Desidero quindi darvi un aggiornamento in merito all’iter di approvazione dei progetti per il gesso da parte della Regione Toscana e della Direzione Ambiente”. Inizia così Mahomed Maiter, Evp Business Operations di Venator, l’azienda di Scarlino che ha minacciato la chiusura dopo aver pubblicato il rapporto sul quarto trimestre. “La Regione ha effettuato un sopralluogo - ha aggiunto - fornendo a Venator un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti di stoccaggio temporaneo di gesso in loco, su cui la Regione ci aveva indirizzato durante un precedente incontro del settembre 2022 con i dirigenti Venator a Firenze. Inoltre, abbiamo discusso di un nuovo progetto che sarebbe situato in un’area adiacente al sito, di proprietà del Comune di Scarlino”. L’azienda dunque “si è concentrata su entrambe queste opzioni presentando alla Regione un progetto per lo stoccaggio temporaneo in loco nel gennaio 2023 e uno per lo stoccaggio temporaneo su un’area adiacente al sito, di proprietà del Comune, nel febbraio 2023. In loco però serve uno screening ambientale nell’ambito di valutazione della domanda di progetto. E la tempistica dice che la decisione si protrarrà oltre il mese di marzo. Per lo stoccaggio temporaneo del gesso su un’area adiacente al sito, di proprietà del Comune di Scarlino, serve una verifica di assoggettabilità a Via. Questo ulteriore requisito ha significato che, con un lavoro e una preparazione aggiuntivi, il progetto è stato presentato alla Regione nel febbraio 2023”. Poi chiude: “Siamo estremamente delusi dalla decisione di richiedere un’ulteriore verifica di assoggettabilità a Via, in quanto non vediamo alcuna base tecnica per tale richiesta, dal momento che sappiamo che il gesso è sicuro e può essere utilizzato per il ripristino e la discarica. Di conseguenza, è ora probabile che la produzione debba essere interrotta completamente nel corso del secondo trimestre, poiché non avremo più capacità di discarica residua. Il piano di sostenibilità a lungo termine è realizzabile solo se troviamo una soluzione a breve termine per lo stoccaggio o la discarica del gesso”.