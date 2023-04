"Venator, ora basta La Regione si svegli"

"Se veramente si vuole fare qualcosa per salvare i posti di lavoro dei circa 240 lavoratori e non fermare la produzione di Venator di Scarlino, la Regione Toscana si dia una mossa e metta mano alle autorizzazioni allo stoccaggio temporaneo dei gessi rossi, come prevedono i progetti allo studio". E’ questo il pensiero del deputato di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi. "I Progetti che dovranno essere approvati per garantire il futuro produttivo del sito di Scarlino saranno principalmente tre - spiega Fabrizio Rossi – e riguardano lo stoccaggio temporaneo sui primi 10 ettari del terreno comunale; una discarica permanentemente sui secondi 10 ettari, sempre ricadenti nel terreno scarlinese, ed infine la discarica permanentemente della Vallina. I primi due progetti elencati sorgeranno in una area comunale di Scarlino e copriranno una zona di circa 20 ettari, così da servire come "soluzione ponte", in attesa dell’arrivo delle autorizzazioni sulla Cava della Vallina di proprietà Venator". "Purtroppo, come denunciano i lavoratori e le Rsu, - aggiunge - la situazione attuale, non è delle più rosee a causa dell’esaurimento degli spazi per lo stoccaggio dei gessi, con la seria minaccia di un fermo della già dal prossimo mese di giugno. Fermata, che stando agli addetti ai lavori potrebbe durare circa tre mesi. E’ ora che la Regione Toscana si dia veramente una mossa e si attivi urgentemente nel concedere le autorizzazioni temporanee".