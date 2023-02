Venator, ombre scure sul futuro La Regione: "Vicini ai lavoratori"

"Non ci sono parole rassicuranti a cui poter ricorrere per descrivere quanto sta accadendo a Scarlino. Per profondo rispetto delle lavoratrici e dei lavoratori della Venator e del suo indotto, l’unico vocabolario che possiamo utilizzare è quello della trasparente rappresentazione della realtà dei fatti". Iniziano così gli assessori regionali alle attività produttive, Leonardo Marras, ed all’ambiente, Monia Monni sulla vicenda dell’impianto di Scarlino in seguito alla pubblicazione sul sito web di Venator del "Report sul quarto trimestre 2022 e sull’intero anno scorso, oltre che sull’andamento della revisione strategica in corso per affrontare la sfida del contesto macroeconomico" e delle parole pronunciate di Mahomed Maiter, Evp Business Operations di Venator che minaccia lo stop alla produzione.

"Da luglio 2021 – aggiungono – Venator è consapevole che i gessi non sono utilizzabili per ripristini ambientali all’infuori dell’area di Montioni, e quindi consapevole anche di dover trovare una soluzione alla gestione dei propri rifiuti. La società è perfettamente a conoscenza anche dei tempi dei procedimenti, che non sono decisi dagli assessori, ma dettati dalla legge". "Durante il sopralluogo allo stabilimento – aggiungono – fu chiarito che, ai fini della Valutazione, elementi fondamentali sono la corretta destinazione urbanistica dell’area e la coerenza dei quantitativi richiesti con l’attività di recupero che l’azienda intende realizzare con l’impianto di Ferro Duo, già da tempo autorizzato dalla Regione, ma per il quale non ci risultano avviati i lavori di realizzazione".

Poi chiudono: "Esprimiamo profonda preoccupazione per il destino di una realtà produttiva che garantisce importanti livelli occupazionali. La nostra attenzione su questa vicenda sarà massima, nonostante l’atteggiamento dilatorio della società, che sembra non percepire l’urgenza di offrire soluzioni che tengano assieme lavoro e salute, e che continua a temporeggiare laddove servirebbero determinazione ed investimenti".