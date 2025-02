Venator in un Consiglio ’aperto’. I cittadini potranno fare domande

FOLLONICAUn consiglio comunale aperto sulla Venator. Lo ha deciso l’Amministrazione di Follonica che, tramite il suo presidente Alberto Aloisi, ha convocato il Consiglio Comunale aperto (al quale potranno partecipare ed intervenire anche i cittadini) per mercoledì 12 alle 9.30 nella sala Eugenio Allegri all’ex Ilva. Dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio e del sindaco, potranno intervenire gli assessori, i Consiglieri. Sono stati invitati ad intervenire i sindaci dei Comuni vicini, la Prefettura, i rappresentati dei sindacati, quelli dell’azienda Venator, i Parlamentari della zona, i rappresentanti della Regione Toscana, il presidente della Provincia, Francesco Limatola e le associazioni di categoria. Come detto, potranno intervenire anche i cittadini che sono molto preoccupati per l’evolversi della situazione dell’azienda che ancora non ha fatto sapere nulla delle prospettive future. Sulla questione Venator è intervenuto anche Mauro Biagioni, del Psi di Scarlino. "L’incontro al Ministero – ha detto - è stato un passo importante quanto tardivo, nel senso che doveva essere fatto prima. Si sono svolti in queste ultime settimane vari incontri e assemblee aperte a sostegno dei lavoratori e dell’intera economia della zona nord del grossetano, in tutti questi appuntamenti è emersa la gravità e l’importanza che questa dolorosa vicenda rappresenta. I 240 dipendenti, l’intero indotto attendono risposte. Non sono serviti gli appelli a collaborare, rivolti a tutti gli attori di questa vicenda – chiude Biagioni – ognuno ha dato prova di saper fare con responsabilità il suo ruolo. Adesso si addensano nubi nere e un futuro incerto, sulla cassa integrazione o contratto di solidarietà per soli 5 mesi e il mantenimento in standby dell’impianto".