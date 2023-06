Venator, crisi nera "Chiediamo progetti certi"

I sindaci di Follonica, Scarlino, Gavorrano, Monterotondo Marittima, Montieri e Massa Marittima, insieme con Francesco Limatola, nella doppia veste di presidente della Provincia e sindaco di Roccastrada, hanno incontrato i vertici di Venator e le sigle sindacali di Filctem, Cgil, Femca Cisl, Uil-Uiltec, Ugl Chimici, Fialc Cisal e Rsu Venator. In un secondo momento si è tenuta l’assemblea con i lavoratori e le lavoratrici, durante la quale è stato presentato il protocollo di intesa sottoscritto da sindaci, presidente, sigle sindacali e Rsu. Nel documento viene chiesto a Venator di impegnarsi a investire su Scarlino, rimanendo operativa. Viene poi chiesto "di sostenere il progetto attualmente in fase di approvazione del deposito temporaneo", l’area in concessione del Comune di Scarlino. Inoltre il documento chiede di avviare gli studi e le valutazioni della cava della Vallina, a Gavorrano, e che la cassa integrazione sia meno impattante possibile, tutelando i lavoratori e le lavoratrici. "In questa vicenda i sette sindaci del territorio sono uniti al di là del colore politico – ha detto Limatola anche a nome di tutti i sindaci presenti –. Siamo qui per esprimere vicinanza ai lavoratori e alle lavoratrici dell’azienda e dell’indotto. Il polo industriale di Scarlino ha un valore indiscusso per tutta la Provincia di Grosseto. Diciamo a Venator che è arrivato il momento di continuare a investire a Scarlino e soprattutto lasciare operativa la fabbrica". E anche i sindacati si sono espressi sulla stessa linea degli amministratori. "Questo documento per noi è molto importante – ha detto Emanuele Cascioli, Rsu aziendale – si tratta di una lettera di intenti dove ogni parte prende il suo impegno, con la speranza di ripartire quanto prima. Sono sei mesi che siamo in cassa integrazione ordinaria e oggi andiamo verso la cassa integrazione straordinaria a zero ore per il 75 percento dei lavoratori. Non sapere quando sarà la ripartenza rende la cosa molto difficile da affrontare. Ringraziamo i sindaci per la vicinanza che ci dimostrano". Inoltre è stato chiesto all’azienda di firmare il protocollo affinché anche la società si assuma la sue responsabilità per garantire un futuro al polo chimico.